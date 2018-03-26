İstanbul’da korkunç olay. Facebook’tan 14 yaşındaki engelli kızı tuzaklarına düşüren 40 ila 60 yaşları arasındaki 6 sapık, küçük kıza istismarda bulundu.

İstanbul’da Facebook üzerinden 41 yaşındaki B.A. ile arkadaş olan, yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. istismar edildi. 41 yaşındaki adam, önce küçük kıza sevgilisi olmasını teklif etti. Fakat D.G. bu teklifi kabul etmeyince, bu defa da B.A.’nın tanıdığı olan İ.A., Facebook’tan küçük kızla tanıştı. Beyazıt’ta buluşmak için D.G’yi ikna eden İ.A., bir ayakkabıcının alt katında bulunan depoya küçük kızı götürerek cinsel istismarda bulundu.

ENGELLİ OLDUĞUNU FARK EDİNCE BİR ŞEY YAPMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olaydan sonra şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A., savunmasında D.G. ile buluştuktan sonra engelli olduğunu fark ettiğini, küçük kızı depoya tuvalet ihtiyacı için götürdüğünü, ardından da otobüse bindirerek evine gönderdiğini, cinsel istismarda bulunmadığını söyledi.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan İ.A., sevk edildiği mahkeme tarafından çocuk istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.G.’nin pedagog eşliğinde alınan ifadesinde B.A. (40), N.A. (50), H.A. (48), N.A (60) ve ismini bilmediği bir adamın Facebook üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj yolladığını söylediği öğrenildi. Polis, zanlıların tespit edilmesi için çalışma başlattı.