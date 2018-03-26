ABD’nin 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğine dair yaptığı açıklama sonrasında şok kararlar arka arkaya geldi. ABD’nin bu kararının ardından aralarında Fransa ve Almanya’nın da yer aldığı 14 AB ülkesinin de Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıkları öğrenildi.

ABDBaşkanı Donald Trump’ın son yaptığı açıklamada, ABD’de bulunan 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamasından hemen sonra Seattle’de yer alan Rus Büyükelçiliği’nin kapatılacağına dair de bir açıklama gelmişti. Rusya’ya tek şok bununla da sınırlı kalmadı. Trump’ın açıklamalarının hemen sonrasında aralarında Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

GEREKÇE CASUSLUK OLARAK GÖSTERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır dışı edileceğini açıkladığı 60 Rus diplomatın sınır dışı edilme sebebinin casusluk olarak gösterildiği öğrenildi. 60 Rus diplomattan 12’sinin Rusya Birleşmiş Milletler Temsilciliği’nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları iddia edildi. Ayrıca sınır dışı edilecek olan 60 Rus diplomatın ülkeden ayrılmaları için 1 haftalık süre tanındığı belirtildi.

ALMANYA VE FRANSA DAHİL 14 AB ÜLKESİDE SINIR DIŞI EDİYOR

Öte yandan ABD’nin sınır dışı etme açıklamalarının hemen ardından aralarında Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 14 AB ülkesinin de Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığı açıklandı. Sınır dışı etme kararları sonrasında yapılan bazı açıklamalarda, Rusya’nın istihbarat hamlelerinin agresifleştiği ifadeleri kullanıldı.