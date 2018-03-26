İngiltere'de üniversite öğrencisi genç kız, bekaretini satışa çıkardı, en yüksek teklif ise ünlü bir Hollywood yıldızından geldi. Ünlü yıldızın teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kız, Nisan ayında buluşacaklarını söyledi.

Londra'da yaşayan ve takma adı Jasmin olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, son dönemlerde moda olan internetten bekaretini satışa çıkaranlar kervanına katıldı. Jasmin adlı genç kız, bekaretine en yüksek teklifi ismini açıklamadığı bir Hollywood yıldızından aldığını söyledi. Bu yüksek bedelli teklifi kabul ettiğini söyleyen Jasmin, Nisan ayında görüşmenin gerçekleşeceğini dile getirdi.

ÜNLÜ HOLLYWOOD YILDIZI 1,4 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Daha önce Manchester United'ta oynayan bir futbolcudan ve Münihli bir iş adamından teklif aldığını söyleyen Jasmin, yaklaşık 1.4 milyon dolarlık teklif veren bir Hollywood yıldızının teklifini kabul ettiğini açıkladı. Nisan ayında ünlü aktörle bir araya geleceğini söyleyen Genç kız ilişkinin de Nisan da gerçekleşeceğini dile getirdi.

ANNE BABASI DA BEKARETNİ SATMASINA DESTEK VERİYOR

Artık 26 yaşında bir birey olduğunu ve kendi başına kararlar alabildiğini söyleyen Jasmin, yine de anne ve babasının da bu kararında kendisine destek olduğunu söyledi. Bekaretini vereceği Hollywood yıldızının hayranı olduğunu ve bu ilişki için sabırsızlandığını söyleyen kız, aynı zamanda genç kızlara da tavsiyede bulunarak, kendisi gibi yapmalarını önerdi.