Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ elebaşı Gülen’e mesh yapmak için ayak ölçüsünü aldığını itiraf etti.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik olarak açılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılandığı davada savunmasını verdi. Kavurmacı’nın savunmasında, FETÖ elebaşı Gülen’e mesh yapmak için ayak ölüsünü aldığını itiraf etti.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDILAR

FETÖ Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz olarak yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşma sonrasında öğleden sonra çapraz sorguya alındıkları öğrenildi.

GÜLEN’E MESH YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Sorguya katılan bir avukatın, Ömer Faruk Kavurmacı’nın 1990’lı yıllarda Fethullah Gülen’e mesh yapmak için ayak ölçülerini aldığını söylediğini belirtti. Bu durumla ilgili arşivinde çok bilgiler olduğunu söyleyen Kavurmacı, zamanında yaptırdığını ve gelip aldıklarını söyledi.

MAHKEME BAŞKANININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Mahkeme Başkanı Öztürk’ün Ömer Faruk Kavurmacı ile olan bir diyaloğu da oldukça dikkat çeken konular arasına girdi. Alınan bilgilere göre, Mahkeme Başkanı Öztürk ile Ömer Faruk Kavurmacı arasında geçen bir diyalogda, ‘İsterseniz ineğe tapın. Silahlı terör örgütüne finansman sağlanıp sağlanmadığına bakarız. FETÖ ile ilgili olmayan finansmanlar dışında harcanılan paralar bizi ilgilendirmez.’ dediği öğrenildi.