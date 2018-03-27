﻿ Para Karşılığında Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Genç Kız, Evliliği Kabul Etmeyince Ailesi Yüzüne Kızgın Yağ Döküp Yaktı!

Para Karşılığında Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Genç Kız, Evliliği Kabul Etmeyince Ailesi Yüzüne Kızgın Yağ Döküp Yaktı!

ABD'de yaşayan 16 yaşındaki Iraklı genç kız, ailesi tarafından 20 bin Dolar para karşılığında bir adamla evlendirilmek istendi. Genç kız, ailesinin bu isteğini kabul etmeyince önce dövüldü, ardından da yüzüne kızgın yağ döküldü.

Anasayfa DÜNYA Para Karşılığında Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Genç Kız, Evliliği Kabul Etmeyince Ailesi Yüzüne Kızgın Yağ Döküp Yaktı!
Para Karşılığında Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Genç Kız, Evliliği Kabul Etmeyince Ailesi Yüzüne Kızgın Yağ Döküp Yaktı!
Para Karşılığında Evlendirilmek İstenen 16 Yaşındaki Genç Kız, Evliliği Kabul Etmeyince Ailesi Yüzüne Kızgın Yağ Döküp Yaktı! Tarih: 2018-03-27 Saat: 10:32:15
Güncelleme : 2018-03-27 10:32:15

ABD'de yaşayan 16 yaşındaki Iraklı genç kız, ailesi tarafından 20 bin Dolar para karşılığında bir adamla evlendirilmek istendi. Genç kız, ailesinin bu isteğini kabul etmeyince önce dövüldü, ardından da yüzüne kızgın yağ döküldü. 

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Iraklı aile, 16 yaşındaki lise öğrencisi Maarib Al Hishmaw isimli kızlarını 20 bin Dolar karşılığında görücü usulü bir adamla evlendirmek istedi. Fakat genç kız, ailesinin bu isteğini kabul etmedi. Anne ve babası önce genç kızı dövdü, ardından da yüzüne kızgın yağ döktü. Evden kaçan kız, bir sığınma evinde polis tarafından bulundu. 

KARDEŞLERİ DE AİLENİN ELİNDEN ALINDI
Anne ve babasından defalarca şiddet gördüğünü söyleyen genç kız, polis tarafından beş kardeşi ile birlikte ailesinden alınarak devlet korumasına alındı. Genç kızın anne ve babası yargılanacak. Aynı zamanda, kızın zorla evlendirilmek istediği adamın da yargılanacağı öğrenildi. 

 

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