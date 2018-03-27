Müge Anlı 27 Mart 2018 canlı yayınında dünya televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. 1994 yılında hastaneden çalınan bebek bulundu. Artık 24 yaşında bir genç kız olan Tansu’nun Aysel hanımın yıllar önce hastaneden çalınan bebeği olduğu anlaşıldı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mart 2018 canlı yayında yaşananlar…

ATV’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı, bugün tarihe geçecek bir yayınla ekranlara geldi. Tam 1 yıl önce, Kumburgaz’daki esrarengiz ölümle başlayan zincirin son halkası bugün tamamlandı. Tansu ve Aysel Hanım arasında yapılan DNA testinin sonucu açıklandı ve Tansu, Aysel Hanımın öz kızı çıktı.

NELER OLMUŞTU

13 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kumburgaz’da Handan isimli bir kadın hayatını kaybetmişti. Buraya kadar sıradan olan olaylar, bu andan itibaren değişti. Handan hanımı yıllarca annesi olarak bilen Tansu, hastanede aslından Handan hanımın erkek olduğunu öğrendi. Büyük bir şok yaşayan genç kızın hayatı bir anda kabusa döndü. Daha sonra ortaya çıkan Aysel Hanım ise Tansu’nun 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi’nden çalınan kendi bebeği olabileceğini iddia etti. Fakat o dönem getirilen yayın yasağı nedeniyle programa devam edilemedi.

DNA TESTİ SONUCUNDA TANSU AYSEL HANIMIN KIZI ÇIKTI

Bugün, Müge Anlı 27 Mart 2018 canlı yayında DNA teşti açıklandı. Sonuca göre, Tansu yıllar önce hastaneden çalınan bebek. Aile ve genç kız canlı yayında gözyaşlarına boğulurken, ekran başında izleyenler de gözyaşlarını tutamadı.