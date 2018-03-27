UEFA son derece radikal bir karar aldı ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarında uzatmaya giden maçlarda 3 yerine 4 oyuncu değişikliği olacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinde 18 kişilik maç kadrosunun 23 kişi olmasına da karar verdi. İşte detaylar…

UEFA adeta son derece radikal bir karar aldı! Yeni sezon için Avrupa müsabakaları üzerinde bir çalışma yapan UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde oynanan ve uzatmaya giden maçlarda arık 3 oyuncu değiştirme hakkının 4 oyuncuya yükseltilmesi kararını aldı.

18 KİŞİLİK MAÇ KADROSU 23 KİŞİ OLACAK

Oyuncu değişikliğinde yapılan artışın yanı sıra Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinde ise 18 kişilik olan maç kadrosunun ise 23 kişiye yükseltildiği de belirtildi. Alınan bu radikal kararların ise 2018-2019 sezonu itibari ile geçerli olacağı öğrenildi.

MAÇLAR TÜRKİYE SAATİNE GÖRE ARTIK 23:00’DA BAŞLAYACAK

Bu alınan kararların yanı sıra UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçların saatlerinde de bir değişikliğe gitme kararı aldı. Avrupa saatine göre daha önceden 20:45’te başlamakta olan maçların saati artık 21:00 olarak değiştirildi. UEFA’nın yapmış olduğu bu değişiklikle beraber artık maçlar Türkiye saatine göre 23:00 ile 00:00 civarında başlayacak.