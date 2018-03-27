Amerika’da evli olan ve 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği ortaya çıkan öğretmenin tutuklanmasının ardından öğrencisiyle birbirine attığı mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar…

ABD’nin Arizona eyaletinde geçtiğimiz haftalarda 13 yaşındaki bir çocuğun ailesi, onun telefonuna yüklediği program sayesinde gelen mesajları okudular ve mesajları okuduklarında ise büyük bir şok yaşadılar. Aile 13 yaşında çocuklarının evli olan ve çocuklarının öğretmeni olan 27 yaşındaki Brittany Zamora ile cinsel ilişkiye girdiğini anladılar. Yaşanılan bu olay sonrasında ise öğretmen hakkında şikayetçi oldular ve öğretmende öğrencisiyle ilişkiye girdiği için gözaltına alınıp hapishanede tutulmaya başlandı.

ARABADA DA BİRLİKTE OLMUŞLAR

Öğretmenin gözaltına alınmasının ardından ise olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Mahkeme tutanaklarına göre öğretmenin 1 Şubat ile 8 Mart arasında öğrencisi ile 3 defa birlikte olduğu ve bunun yanı sıra öğretmenin arabasında da birlikte oldukları ortaya çıktı.

Öğretmen ve öğrencisinin cinsel ilişkiye girdiği anların sayısı ortaya çıkarken bunun yanı sıra ikilinin sürekli mesajlaştığı ve birbirlerine cinsel içerikli mesajlar atıp, çıplak fotoğraflarını da birbirlerine yolladıkları ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasından dolayı ise yaptıkları açıklamada sarsıldıklarını dile getirdi.

EŞİMİ BIRAKIP SENİNLE BÜTÜN GÜN…

Ortaya çıkan mesajların birisinde ise öğrencinin, öğretmenine onunla yeniden birlikte olmak istediğini belirten bir mesaj gönderiyor. Öğretmen ise öğrencisine attığı mesajda, “Biliyorum bebeğim, seni her gün zaman sınırı tanımaksızın istiyorum. Eğer eşimi bırakıp seninle bütün gün cinsel ilişkiye girebilseydim, yapardım” dediği belirtiliyor.