Afrin’de stratejik noktalardan biri olan Tel Rıfat’ta TSK ve ÖSO birliklerinin operasyonunda başarılı olduğu ve ilçede herhangi bir direnişle karşılaşılmadan kontrolün sağlandığı öğrenildi.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini teröristlerden temizledikten sonra teröristlerin yuvalandıkları başka bir bölge olan ve Afrin'de stratejik bir nokta olarak gösterilen Tel Rıfat'a operasyon başlatmıştı. Operasyonun başlamasından saatler sonra gelen bilgilerde, TSK ve ÖSO birliklerinin ilçe içerisinde hiçbir direnişle karşılaşmadığı ve Tel Rıfat'ta kontrolü sağladığı öğrenildi.

TEL RIFAT NEDEN ÖNEMLİ?

Afrin'in 21 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Rıfat ilçesi stratejik anlamda oldukça önemli bir bölge. Bu bölge Suriye'yi Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan bölgedir. Ayrıca Kilis ve Halep Karayolu'nun geçtiği Tel Rıfat ilçesi Minnag Havaalanı gibi lojistik üs noktasına sahip olan bir havaalanına da ev sahipliği yapıyor. Öte yandan önemli bir stratejik nokta olarak belirtilen Tel Rıfat'ın yalnızca Zeytin Dalı Harekatı için değil Suriye'deki tüm geçiş noktaları açısından öneminin büyük olduğu bir boğaz olduğu belirtiliyor.

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