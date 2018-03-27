Alişan’ın cimri olduğu yönündeki iddialar sık sık magazin basınında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde, Buse Varol’a evlenme teklif eden Alişan’ın taktığı yüzüğü görenler, “Alişan kesenin ağzını açmış” demişti, ancak işin aslı öyle çıkmadı. Alişan’ın nişanlısı Buse Varol’a taktığı 150 bin TL’lik tektaşın sponsor hediyesi olduğu öne sürüldü.

Önceki akşam aile arasında yapılan törenle nişanlanan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol her gün magazin basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Alişan’ın nişanda taktığı kocaman tek taş sosyal medyada da basında da çok konuluşmuş, “Alişan, Buse için kesenin ağzını açtı” yorumları yapılmıştı.

SPONSOR HEDİYESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Alişan hakkında, magazin basınında sık sık cimri olduğu yönünde iddialar gündeme geliyordu. Nişanda takılan bu yüzük, Alişan’ın cimri olduğu iddialarına son noktayı koyarken, bu defa yeni bir iddia gündeme geldi. Bugün Star TV ekranlarında yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programında Alişan’ın Buse Varol’a taktığı 150 bin TL değerindeki yüzüğün sponsor hediyesi olduğu iddia edildi. Henüz iddialara Alişan’dan bir yanıt gelmedi.