Son günlerin gündem konusu olan Sincar bölgesi için ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten şaşırtan bir açıklama geldi. Sincar’da bulunan PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini söyleyen Mattis, ‘PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.’ diyerek şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında Irak ordusu Sincar bölgesinde konuşlanmıştı. Bölücü terör örgütü PKK’nın ikinci Kandil’i olarak belirtilen Sincar’da Irak ordusu PKK kamplarına yönelik olarak ilerlemeye başlamıştı. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten önemli açıklamalar geldi. Mattis, Sincar’da yer alan PKK’lı teröristlerin Türkiye’yi direkt olarak tehdit ettiğini söyleyerek PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istediklerini söyledi.

‘PKK ABD TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANINIYOR’

Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Mattis, hem Sincar hem de Rus diplomatların sınır dışı edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Irak’ın Kuzeyinde sınırın hemen karşısında yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün Türkiye’ye karşı direkt tehdit unsuru olduğunu söyleyen Mattis, ‘PKK ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor.’ dedi. PKK’nın birçok masum Türk’ü öldürdüğünü söyleyen Jim Mattis, ‘PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.’ dedi.

‘RUSYA STRATEJİK BİR RAKİP OLMAYI SEÇTİ’

ABD ve 14 AB ülkesinde Rus diplomatların kovulmasına yönelik açıklamalarda bulunan Mattis, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa Avrupa’da bir kimyasal silah kullandığına değindi. Rusya’nın düşüncesiz faaliyetlere varacak derecede stratejik bir rakip olmayı seçtiğini belirten Jim Mattis, ABD ile Rusya’nın ilişkilerinin sarsıldığını aktardı.