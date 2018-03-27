﻿ Gündem’deki Sincar Konusunda ABD’den Beklenmedik Türkiye Açıklaması!

Gündem’deki Sincar Konusunda ABD’den Beklenmedik Türkiye Açıklaması!

Son günlerin gündem konusu olan Sincar bölgesi için ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten şaşırtan bir açıklama geldi. Sincar’da bulunan PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini söyleyen Mattis, ‘PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.’ diyerek şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Anasayfa DÜNYA Gündem’deki Sincar Konusunda ABD’den Beklenmedik Türkiye Açıklaması!
Gündem’deki Sincar Konusunda ABD’den Beklenmedik Türkiye Açıklaması!
Gündem’deki Sincar Konusunda ABD’den Beklenmedik Türkiye Açıklaması! Tarih: 2018-03-27 Saat: 22:50:23
Güncelleme : 2018-03-27 22:50:23

Son günlerin gündem konusu olan Sincar bölgesi için ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten şaşırtan bir açıklama geldi. Sincar’da bulunan PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini söyleyen Mattis, ‘PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.’ diyerek şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında Irak ordusu Sincar bölgesinde konuşlanmıştı. Bölücü terör örgütü PKK’nın ikinci Kandil’i olarak belirtilen Sincar’da Irak ordusu PKK kamplarına yönelik olarak ilerlemeye başlamıştı. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten önemli açıklamalar geldi. Mattis, Sincar’da yer alan PKK’lı teröristlerin Türkiye’yi direkt olarak tehdit ettiğini söyleyerek PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istediklerini söyledi.

‘PKK ABD TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANINIYOR’

Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Mattis, hem Sincar hem de Rus diplomatların sınır dışı edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Irak’ın Kuzeyinde sınırın hemen karşısında yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün Türkiye’ye karşı direkt tehdit unsuru olduğunu söyleyen Mattis, ‘PKK ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor.’ dedi. PKK’nın birçok masum Türk’ü öldürdüğünü söyleyen Jim Mattis, ‘PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.’ dedi. 

‘RUSYA STRATEJİK BİR RAKİP OLMAYI SEÇTİ’

ABD ve 14 AB ülkesinde Rus diplomatların kovulmasına yönelik açıklamalarda bulunan Mattis, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa Avrupa’da bir kimyasal silah kullandığına değindi. Rusya’nın düşüncesiz faaliyetlere varacak derecede stratejik bir rakip olmayı seçtiğini belirten Jim Mattis, ABD ile Rusya’nın ilişkilerinin sarsıldığını aktardı.

 

ABD Dünya haberleri Irak Jim Mattis PKK Türkiye Açıklaması Rusya Diplomat krizi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tek Taşı Gören Alişan Kesenin Ağzını Açtı Demişti, Ama İşin Aslı Öyle Çıkmadı! Tek Taş Sponsor Hediyesiymiş
Tek Taşı Gören Alişan Kesenin Ağzını Açtı Demişti, Ama İşin Aslı Öyle Çıkmadı! Tek Taş Sponsor Hediyesiymiş
TV8 Yemekteyiz 27 Mart 2018 Elif Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Elif Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 27 Mart 2018 Elif Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Elif Hanımın Menüsü ve Puanı