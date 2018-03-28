Altın fiyatlarında son zamanların en büyük artışı yaşanmış ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın çeşitleri hızla yükselişe geçmişti. Tüm zamanların en hızlı artışına geçen altın fiyatları yeni günde alıcısını nasıl karşıladı? Çyerek altında yükseliş devam etti mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın 28 Mart 2018 tarihinde ters gidişat yaşarken tüm altın çeşitlerinde değişiklikler görüldü. Analistler, altın piyasasında yaşanan hızlı ilerlemelerin bir süre daha aynı etkide devam edeceğini söylerken altın fiyatlarında ilerleyen günlerde yine ani ve hızlı bir yükselme görülebileceğini aktardı. Peki, çeyrek altında son zamanların en büyük yükselişi devam etti mi? Gram altın güne nasıl başlangıç yaptı? Diğer altın çeşitlerinin ilerlemesi nasıl oldu? İşte 28 Mart 2018 güncel altın fiyatları ile ilgili son rakamlar...

ÇEYREK DÜŞTÜ, GRAM YÜKELDİ

Yeni güde çeyrek altında hafifte olsa bir gerileme yaşandı. Alıcısını yeni günde 280,62 liradan karşılayan çeyrek altın son günlerdeki hızlı gidişatını birazda olsa durdurdu. Gram altın 172,24 liradan hafif yükselme yaşadı. Tam altın 1.119 lirayla alıcısını bulmaya başlarken yarım altın 561,24 lirayla gidişatını sürdürdü. Cumhuriyet altını 1.150 liradan işlem görmeye başlarken ons altın 1.345 liradan satışa sunuldu. 22 ayar bilezik 156,53 liradan vitrinlerdeki yerini bulan altın çeşitlerinden olurken beşli altın da günün düşüş yaşayan altın çeşitleri arasına girdi ve 5.578 liradan işlemini sürdürdü.