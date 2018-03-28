Kocaeli’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir üniversite öğrencisi gencin çırılçıplak soyunarak çıktığı çatıda oturmaya başladığını gören bir inşaat işçisi genci ‘Gel aşağı in çay içelim’ sözleriyle ikna ederek çatıdan indirdi.

Olay, Kocaeli’nde bir apartmanın çatısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi’nden öğrenim gören S.K isimli bir üniversite öğrencisinin yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak çırılçıplak şekilde çatıda oturmaya başladığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve intihar amacıyla çatıya çıktığı düşünülen genci gören karşı inşaattaki bir inşaat işçisi çırılçıplak şekilde çatıda oturan genci görür görmez sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

UZUN SÜRE ÇIRILÇIPLAK ÇATIDA OTURDU

İnşaat işçisi Mehdi Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olayın yaşandığı binanın çıkmaz sokakta olması sebebiyle gence ulaşmakta zorluk çektiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ulaşamadığı üniversiteli genç uzun süre çatı üzerinde çırılçıplak şekilde oturdu.

‘GEL ÇAY İÇELİM’

Sağlık ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği gencin çatıda oturduğu sıralarda intihar edebileceği düşüncesiyle inşaat işçisi Mehdi Yılmaz’ın S.K isimli gençle konuşarak onu aşağı inmek için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Aradan bir süre geçtikten sonra olay yerine ulaşan ekipler apartman önünde gereken önlemleri aldı. Çatıda çırılçıplak vaziyette oturan S.K isimli üniversite öğrencisi ile konuşarak gence, ‘Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sende’ diyerek ikna ettiği genci aşağı indirdiği öğrenildi.