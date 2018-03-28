ABD’nin öncülüğünde 2014 yılından bu yana Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadele eden uluslararası koalisyon, bugüne kadar yapılan hava saldırılarında Irak ve Suriye’de 855 sivilin öldürüldüğünü itiraf etti.

2014 yılından bu yana ABD öncülüğünde Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele eden uluslararas koalisyondan gelen itiraf kan dondurdu. Irak ve Suriye’de 2014’ten bu yana yapılan hava saldırıları sonucunda 855 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

RAPOR HAZIRLANDI

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 2014 yılından bu yana yapılan saldırılar sonucunda ölen kişiler hakkında rapor hazırladığı ve net rakam verdiği öğrenildi. Irak ve Suriye’de 2014 yılında başlayan DEAŞ’la mücadele kapsamında düzenlenen hava saldırısı sonucunda yaklaşık 855 sivilin ölümüne sebebiyet verildiği belirlendi.

KASIT OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan net raporda, 2014 yılında Irak ve Suriye’de başlatılan terör örgütü DEAŞ’a yönelik mücadele kapsamında yapılan hava saldırılarında ölen 855 sivilin ölümünde kasıt olmadığı belirtildi. ABD’nin öncülüğündeki uluslararası koalisyonun başlattığı ‘Doğal Kararlılık Harekatı’ 2014 yılından bu yana Irak ve Suriye’de olmak üzere devam ediyor. Harekatın başladığı tarihten bu yana DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan hava saldırısı sonucunda 855 sivilin hayatını kaybettiği ancak bu saldırıların sivillere karşı olmadığı aktarıldı. 4 yıldır Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından verilen mücadele kapsamında yakın zamanlarda da saldırılar düzenlenmiş ancak yapılan açıklamalarda saldırıların sebebinin yanlış koordinasyon olduğu belirtilmişti.