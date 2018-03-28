ABD’li uzmanlar insan vücudunda tesadüfen yeni bir organ keşfettiklerini ve bu organın kanserin vücutta nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olacağını duyurdu. İşte detaylar…

ABD’li araştırmacılar yaptıkları bir inceleme üzerinde tesadüfen insan vücudunda yeni bir organ keşfettiklerini ve bu keşfedilen yeni organın vücudun en büyük organlarından biri olduğunu ve kanserin insan vücudunda nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olacağını duyurdu.

‘İNTERSTİSYUM ADI VERİLİYOR’

Araştırmacıların tesadüfen buldukları bu organa ‘İnterstisyum’ adı verildiği ve bu organın bir dizi sıvı dolu bölümden oluştuğu belirtildi. Derinin altında yer alan bu bölümlerin aynı zamanda bağırsak, akciğer, kaslar ve damarların dışında yer alan zarlarda da yer aldığı ve oldukça güçlü esnek proteinler ile bir ağ oluşturduğu belirlendi. Ayrıca İnterstisyum adı verilen ve tesadüfen keşfedilen bu organın insan vücudundaki en büyük organlardan biri olduğu ancak daha önce bulunamadığı da belirtiliyor. Bu organı tesadüf eseri bulan uzman araştırma ekibi, bu organın insan vücudundaki dokuların hasar almasını önlemek amacıyla bir ‘Darbe emici’ görevi de üstleniyor olabileceğini de aktarıyor.

UZMANLAR TESADÜFEN BULDU

Araştırmacı uzman ekip, bu organı bir hastanın safra kanalında kansere dair izler aradıkları sırada tesadüfen bulduklarını aktarırken karşılaştıkları İnterstisyum adlı bu yapının yalnızca safra kanalında yer almadığı insan vücudundaki birçok hayati iç organlarda da yer aldığını belirledi.