Tecavüz haberleriyle sık sık gündeme gelen ülkelerden biri olan Hindistan’da bu kez tecavüz mağduru 17 yaşındaki bir genç kız oldu. Genç kıza tecavüz eden 2 şahıs ailenin yardımıyla yakalanırken kadınlar tarafından sokak ortasında çırılçıplak şekilde gezdirildi.

Olay, Hindistan’ın Arunachal Pradesh eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1 yaşındaki bir genç kız ile sosyal medya üzerinden arkadaşlık kuran 2 erkek genç kıza tecavüz etti.

TECAVÜZCÜLERİ SOKAK ORTASINDA ÇIRILÇIPLAK GEZDİRDİLER

2 kişini tecavüzüne uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız tecavüzün ertesi sabahı soluğu poliste aldı. Kendisine tecavüz eden 2 sapık hakkında polise bilgi veren genç kız 2 şahsında 20 yaşlarında olduğunu belirtti. Polis ekipleri şahıslar hakkında incelemelerde bulunurken Arunachal eyaletindeki köylüler şahısların ailelerinin de yardımıyla tecavüzcü 2 şahsı yakalayarak kendileri cezalandırmak istedi. Herkesi ayağa kaldıran tecavüz olayı sonrasında öfkeli kadınlar 17 yaşındaki 2 tecavüzcüyü çırılçıplak soyarak sokağa çıkardı. Sokak ortasında çırılçıplak şekilde gezdirdikleri tecavüzcüleri cezalandıran kadınlardan bazılarının yaptıkları açıklamalarda, yaşanan tecavüz olaylarından bıktıklarını ve artık bu tür olayların yaşanmasını istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kadınların çırılçıplak soyarak sokak ortasında gezdirerek ceza verdikleri 2 tecavüzcü daha sonra polis tarafından teslim alındı. Tecavüz şüphelilerini gözaltına alan polis Müfettişi General Neihlaia’nın yaptığı açıklamada, tecavüz mağduru genç kızın ve tecavüzcülerin aile ve akrabalarının şahısları yakalayarak onları polise teslim ettiklerini söylediği öğrenildi.