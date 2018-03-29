Ekranların tanınan ismi Caner Toygar’ın intihar haberleri gündeme bomba gibi düşerken hayranları ve yakınları büyük bir şok yaşadı. İntihar girişiminden hemen önce sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı öğrenilen Caner Toygar’ın canlı yayında söylediği sözler herkesi şok etti.

İzdivaç programlarının tanınan ismi olan ve son olarak Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı izdivaç programında ekranlarda olan Caner Toygar, dün akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ALİ ÖZBİR DOĞRULADI

Caner Toygar’ın intihar girişiminde bulunduğu iddiaları Esra Erol2un yapımcı eşi Ali Özbir’in yaptığı açıklamayla doğrulandı. Herkesi derinden etkileyen ve üzen intihar haberinin ardından Caner Toygar ile ilgili detaylar gelmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPMIŞ

İntihar girişiminde bulunduğu öğrenilen ve hastanede yoğun bakıma alınan Caner Toygar’ın intihar etmeden hemen önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi. Caner Toygar’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, ‘Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum. Saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum.’ dediği öğrenildi.

İNTİHARDAN ÖNC YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Caner Toygar’ın sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayınla beraber paylaştığı gönderilerde dikkat çekti. Caner Toygar’ın paylaşımlarında, ilk olarak bir fotoğraf paylaştı ve paylaştığı fotoğrafta, ‘İntihar bir çözüm değil, aksine bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir.’ yazzığı belirlendi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com