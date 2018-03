Trabzon’un Maçka İlçesi’nde dereye uçan polis aracının içinde bulunan ve akıntıya kapılan Mehmet Ayan, 22 Mart tarihinden beri kaybolduğu derede aranmaya devam ediliyor. Ayan’ı ise 58’i dalgıç 430 kişi ararken, aramalara ise 2 helikopter de havadan destek veriyor. Ancak bir haftadır bulanamayan ayan için umutlar artık tükeniyor. İşte detaylar…

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde 22 Mart tarihinde bir otomobili takibe alan polis ekipleri, Değirmendere’nin olduğu noktaya geldiğinde aracın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve polis aracı Değirmendere’ye devrilmişti. Meydana gelen kazada ise 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru da yaralanmış ve Mehmet Ayan isimli polis memurunun ise akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilmişti.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

22 Mart tarihinden bu yana akıntıya kapılan Mehmet Ayan’ı ise arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aramalarda ise 58’i dalgıç olmak üzere 430 kişi görev alıyor. Ayrıca da 2 helikopter arama çalışmalarına havadan destek veriyor. Çatak Köprüsü’nün olduğu noktadan başlayan aramalar 25 kilometrelik bir alanda sürüyor. Ekipler ise derenin deniz ile birleştiği noktaya ise her ihtimale karşı bir ağ gerdi. 22 Mart’tan bu yana aranan Ayan için ilk günlerde her ne kadar umutlu olunsa da hala daha bulunamaması umutların yavaş yavaş tükenmesine de sebep oluyor. Ekipler ise aralıksız bir şekilde aramalarını sürdürürken, acılı aile ise bölgede aramaları takip ediyor ve bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.