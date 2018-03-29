İstanbul Üsküdar’da mesaiden sonra evine gelen bir adam kendi yatağında karısı ve sevgilisini yarı çıplak vaziyette yakaladı. Gördükleri karşısında cinnet getiren adam, karısını bıçak darbeleriyle göğsünden yaralarken sevgilisini öldürdü.

Olay, İstanbul Üsküdar’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mesai bitiminde evine gelen Mahir Ardıç, evine geldiğinde karısını kendi yatağında başka bir erkekle yarı çıplak vaziyette yakaladı. Öfkeden deliye dönen koca cinnet getirerek hem karısını hem de sevgilisini bıçakladı. Karısını bıçak darbeleriyle göğsünden yaralayan koca, karısının sevgilisini ise 4 kez bıçaklayarak öldürdü.

INSTAGRAMDA TANIŞIP EVE ÇAĞIRMIŞ

Alınan bilgilere göre, Mahir Ardıç ile evli olan B.A’nın sosyal medya hesabı Instagramdan tanıştığı Mahmut Çütçü’yü eve çağırdığı ve evde yatakta yarı çıplak haldeyken kadının kocası Mahir Ardıç’ın eve gelerek zili çalması üzerine panikleyen Mahmut Çütçü’nün evin üst katına çıkarak saklandığı öğrenildi. B.A’nın yarı çıplak ve panik halinde kapıyı açmasından şüphelenen Mahir Ardıç, şüpheleri üzerine evin çatı katına çıktı. Burada Mahmut Çütçü ile karşılaşan koca, öfkelenerek şahsı darp etmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleriyle çatı katından salona düşen Mahmut Çütçü, cinnet getiren kocanın 4 kez bıçak darbesine maruz kaldı ve hayatını kaybetti.

KOCAYA 22 YIL HAPİS İSTEMİ

Karısını göğsünden bıçaklayarak yaralayan sevgilisini ise 4 kez bıçaklayarak öldüren Mahir Ardıç’ın gözaltına alındığı ve ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ ve ‘Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama’ suçlarından 22 yıl hapsi istendiği öğrenildi. Mahir Ardıç için duruşma günü verildiği öğrenildi.