﻿ Münbiç’te Gündüz Vakti Şok Görüntüler: YPG’li Teröristler Yol Kesip Kimlik Kontrolü Yaptı!

Münbiç’te Gündüz Vakti Şok Görüntüler: YPG’li Teröristler Yol Kesip Kimlik Kontrolü Yaptı!

Türkiye’nin operasyon sinyali verdiği Münbiç’te güpegündüz şok eden görüntüler kaydedildi. AP Haber ajansı tarafından kent içinde kaydedilen görüntülerde, YPG’li teröristlerin yol keserek kimlik kontrolü yaptıkları görüldü.

Anasayfa DÜNYA Münbiç’te Gündüz Vakti Şok Görüntüler: YPG’li Teröristler Yol Kesip Kimlik Kontrolü Yaptı!
Münbiç’te Gündüz Vakti Şok Görüntüler: YPG’li Teröristler Yol Kesip Kimlik Kontrolü Yaptı!
Münbiç’te Gündüz Vakti Şok Görüntüler: YPG’li Teröristler Yol Kesip Kimlik Kontrolü Yaptı! Tarih: 2018-03-29 Saat: 20:02:44
Güncelleme : 2018-03-29 20:02:44

Türkiye’nin operasyon sinyali verdiği Münbiç’te güpegündüz şok eden görüntüler kaydedildi. AP Haber ajansı tarafından kent içinde kaydedilen görüntülerde, YPG’li teröristlerin yol keserek kimlik kontrolü yaptıkları görüldü. 

ABD ve Türkiye arasında görüşmelerin gerçekleştiği ve Afrin’in ardından operasyon yapılması beklenen kent olan Münbiç’te çekilen görüntüler şok etti. AP Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, kent içinde kimlik denetimi yapan YPG’li teröristler yer aldı. 

Ayrıntılar Geliyor...

 

Dünya haberleri YPG Yol kesen teröristler Menbiç AP Haber Ajansı
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