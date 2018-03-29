Türkiye’nin operasyon sinyali verdiği Münbiç’te güpegündüz şok eden görüntüler kaydedildi. AP Haber ajansı tarafından kent içinde kaydedilen görüntülerde, YPG’li teröristlerin yol keserek kimlik kontrolü yaptıkları görüldü.

ABD ve Türkiye arasında görüşmelerin gerçekleştiği ve Afrin’in ardından operasyon yapılması beklenen kent olan Münbiç’te çekilen görüntüler şok etti. AP Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, kent içinde kimlik denetimi yapan YPG’li teröristler yer aldı.

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