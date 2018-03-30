Iğdır’da gece saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün kaza yapması sonucunda ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişide yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Iğdır’da içinde kaçak göçmenler bulunan bir minibüsün elektrik direğine çarpması sonucunda alev aldığı ve ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

TÜRKİYE’YE YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Türkiye’nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu bir minibüsün Iğdır’da aydınlatma direğine çarpması sonucunda alev aldığı öğrenildi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüsün Iğdır-Kar Karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptığı ve alev aldığı öğrenildi.

MİNİBÜS ALEV ALDI

Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda aydınlatma direğine çarpan minibüsün kaza sonrasında alev aldığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken alev alan minibüsteki yangının söndürüldüğü öğrenildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 30 kişinin de yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgilerine ulaşıldı.