﻿ Altın Bu Kez Herkesi Şaşırttı! 30 Mart 2018 Güncel Altın Fiyatları

Altın Bu Kez Herkesi Şaşırttı! 30 Mart 2018 Güncel Altın Fiyatları

Son günlerde en büyük artışını yaşayan çeyrek altın ve gram altın yeni günün ilk saatlerinde sakinledi ve gerilemeye başladı. Altın fiyatlarında yaşanan artış genel anlamda yerini düşüşe bırakırken altın fiyatlarındaki gerileme alıcısının yüzünü güldürdü. İşte 30 Mart 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

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Altın Bu Kez Herkesi Şaşırttı! 30 Mart 2018 Güncel Altın Fiyatları
Altın Bu Kez Herkesi Şaşırttı! 30 Mart 2018 Güncel Altın Fiyatları Tarih: 2018-03-30 Saat: 08:00:38
Güncelleme : 2018-03-30 08:00:38

Son günlerde en büyük artışını yaşayan çeyrek altın ve gram altın yeni günün ilk saatlerinde sakinledi ve gerilemeye başladı. Altın fiyatlarında yaşanan artış genel anlamda yerini düşüşe bırakırken altın fiyatlarındaki gerileme alıcısının yüzünü güldürdü. İşte 30 Mart 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

30 Mart 2018 Cuma gününde altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Son zamanların en büyük ve hızlı artışını yaşayan altın fiyatları alıcısına kaybettirirken yatırımcısına kazandırıyordu. Ekonomi analistleri tarafından son yapılan değerlendirmelerde altın fiyatlarında yaşanan artışın bir süre daha devam edeceği aktarılırken fiyatların artışının altın piyasasında yaşanan hareketliliğe bağlı olduğu belirtilmişti. Ancak altın haftanın son günü olan Cuma gününe sürprizle başladı ve gerileme yaşamaya başladı. Peki, 30 Mart 2018’de çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın çeşitleri yeni güne nasıl bir başlangıç yaptı? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK VE GRAM DÜŞÜYOR

30 Mart 2018 Cuma gününe düşüşle başlayan çeyrek altın alıcısını 275,99 lirayla karşıladı. Gram altında yeni günde düşüş yaşadı ve 168,20 lirayla güne giriş yaptı. Tam altın 1.100 liradan güne gerileyerek başlayan altın çeşidi olurken yarım altın da 551,98 liradan alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını 1.127 liradan işlem görmeye başlarken ons altın 1.325 lirayla güne yüksek bir başlangıç yaptı. Beşli altın 5.486 liradan güne başlarken 22 ayar bilezik ise 153,95 liradan alıcısını bulmaya başladı.

 

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