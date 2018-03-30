Afrin'de arama tarama çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, bir evin bodrum katında terör örgütüne ait dijital ve yazılı belgeler ele geçirdi. Belgeler arasında PYD ve örgütün kadın kolu YPJ'nin başındaki isimlere Kandil’deki terörist başı Karayılan tarafından gönderilmiş 15 mektup da bulundu.

Afrin operasyonunun tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları sırasında terör örgütüne ait dijital ve yazılı belgeler bulundu. Belgeler arasında PYD ve örgütün kadın kolu YPJ'nin başındaki isimlere gönderilmiş 15 mektup dikkat çekti. Mektuplardan 15 Aralık 2017 tarihinde YPJ'nin başındaki Nesrin Abdullah'a gönderilende "Türk Askeri Afrin'e geldiğinde bir kadın olarak Avrupa'da Parti derneklerimizin organize ettiği toplantı/gösteri ve etkinliklerde Türk askerinin sivil katliam yaptığını anlatın." talimatı verilerek "Hareketimiz kontrolünde olan medya organlarından sivil katliamı, çocuk ölümleri gibi Türk askerini suçlayan yayınlar için hazırlıklarımız tamamlanmıştır" yazdığı görüldü.

“YAKALANACAĞINIZI ANLAYINCA KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN”

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın ele geçirilen belgelerde, YPG'li teröristlere bazı talimatlar da verdiği öğrenildi. Karayılan, kadın teröristlere yakalanacaklarını anlayınca kendilerini öldürmelerini söyledi. Mektupların asıllarının yanı sıra PKK'nın elebaşları Murat Karayılan- Cemil Bayık-Duran Kalkan'ın imzalarıyla yazılmış fotokopiler de ele geçirildi. 2013 yılının başındaki Salih Müslüm ve YPJ'nin başındaki isimlere Kandil'deki Karayılan, Bayık ve Kalkan'ın başka talimatlar da verdiği öğrenildi. Bir evin bodrum katında bulunan başka bir belgede ise terör örgütü PKK’nın 32 isim altında örgütlendiği açıkça anlaşıldı.