Antalya’nın Kepez İlçesi’nde para karşılığı bir kadın ile ilişkiye giren Musa S., kadının kendisini tatmin etmediği ve parasını da geri vermediği iddiası ile onu 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İşte detaylar…

Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bağlı bulunan Göksu Mahallesi’nde kuaförlük yaparak geçimini sağlamakta olan Musa S., Ş.K isimli 28 yaşındaki bir kadın ile tanıştı ve bu kadın ile yaptığı sohbetler sonrasında para karşılığında cinsel ilişkiye girme konusunda anlaştı. Daha sonra ise gittikleri bir çalılık yerde ilişkiye girdiler. Ancak Musa S., Ş.K’nın kendisini ilişki sırasında tatmin edemediğini iddia ederek ondan parasını geri vermesini istedi. Ş.K’da parayı geri vermeyince aralarında tartışma çıktı ve tartışma daha da büyüyünce, Musa S., Ş.K’yı 6 yerinden bıçakladı ve kaçtı.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ş.K’nın ise çığlıklarını şans eseri duyanlar hemen yardımına koşturdu ve olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, ilk müdahalesi sonrasında genç kadını hastaneye kaldırdı ve hastanede tedavisinin ardından ifadesi alındı. Olayın nasıl geliştiğini anlatan genç kadın daha sonra da Musa S.’den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri ise kısa süre içinde Musa S.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. Daha sonra da sevk edildiği adliyede tutuklanan Musa S.’nin karar davası görüldü ve mahkeme heyeti Musa S.’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.