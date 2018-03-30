Iğdır’da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, karayolu üzerinde kontrolden çıktınca aydınlatma direğine çarptı ve alev aldı. Bazı yolcular ise kaza esnasında yola savruldu. Meydana gelen feci kazada ise 17 kişi hayatını kaybetti ve 36 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Türkiye’nin İran sınırından yasa dışı yollarlar yurda giriş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan ve şoförünün ismi henüz belirlenemeyen 65 EP 701 plakalı bir minibüs, Iğdır –Kars karayolu üzerinde seyir halindeyken, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı kavşağına geldiğinde kontrolden çıktı ve önce orta refüje çıktı ve ardından da aydınlatma direğine çarptı. Minibüsün kaza yaptığı esnada ise bazı yolcular yola savrulurken, aydınlatma direğine çarpan minibüs ise alev aldı.

BAŞKA MİNİBÜS YOLA SAVRULANLARI EZDİ

Kaza esnasında ise karayolunda yola savrulan minibüsteki kaçak göçmenler yolda seyir halinde olan başka bir minibüsün altında kaldı. Feci kazayı görenler ise hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen yarılılara müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı ve karayolunu trafiğe kapattı.

Hastanede görevli olan bütün doktorlar ise göreve çağrıldı. İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin, 14 kişilik minibüse 50 kişi olarak bindirildiği de ortaya çıktı. Meydana gelen feci kaza sonrasında ise yaralılar hemen hastanelere kaldırılırken, kazada 17 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.