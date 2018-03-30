Rusya’da 41 yaşındaki kadın öğretmenin 17 yaşındaki kız öğrencisiyle yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı ilişkiye dair ortaya çıkan fotoğraflar olay yarattı.

Rusya’da bu kez kadın öğretmenle 17 yaşındaki kız öğrencisinin ilişkisi skandal yarattı. Alınan bilgilere göre, 41 yaşındaki Irina isimli kadın öğretmenin 17 yaşındaki Valeria isimli kız öğrencisiyle yaşadığı ilişkinin fotoğrafları ortaya çıktı. İnternete sızdırılan bu fotoğraflar skandalı gözler önüne serdi.

1 YIL ÖNCE İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Yaklaşık 1 yıl önce ilişki yaşadıkları öğrenilen 41 yaşındaki kadın öğretmen ve 17 yaşındaki kız öğrencinin ilişkilerine dair fotoğrafların sızmasının yanı sıra aralarında geçen cinsel içerikli mesajlarda yayınlandı. Olayın ardından polis, ilişkiye dair gereken soruşturmanın yapıldığını ve kadın öğretmenin suçlu bulunması halinde reşit olmayan bir kişi ile ilişkiye girme suçundan ceza alabileceğini belirtti.

ÖĞRENCİ İDDİALARI YALANLADI

Rusya’nın en başarılı öğrencilerinden biri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Valeria isimli kız öğrenci ise ortaya çıkan fotoğrafların gerçek olmadığını ve öğretmeniyle arasında böyle bir ilişki yaşanmadığını iddia etti. Kız öğrenci fotoğrafların hepsinin photoshop olduğunu iddia ederken ortaya atılan mesajların da gerçek olmadığını iddia etti. Söz konusu olaya adı karışan 41 yaşındaki kadın öğretmen henüz bir açıklama yapmadı. Polisin olayla ilgili incelemelerine devam ettiği öğrenildi.