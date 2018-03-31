WhatsApp, artık istediğiniz kişinin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlayacak. Chatwatc isimli uygulamayı işleme koyacak olan WhatsApp, bu uygulama sayesinde sizlere istediğiniz kişiyi takip etme olanağı sağlayacak. İşte uygulama içinde yer alan detaylar…

Dünyaca yaygın mesajlaşma bölümü WhatsApp yeni işleme koyacağı uygulama ile artık size daha fazla kolaylık sağlayacak. Chatwach isimli uygulama ile artık istediğiniz arkadaşınızın kimlerle konuştuğunu görerek yakından takip edebileceksiniz. Apple tarafından yasaklanan bu uygulamanın geliştiricisi web sürümünü yayınlayacaklarını duyurdu.

SAAT KAÇTA YATTIĞINDAN O GÜN KİMLERLE KONUŞTUĞUNA KADAR GÖRÜLEBİLECEK

WhatsApp’a gelen yeni uygulama sayesinde kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıkları görülebilecek. Öte yandan istediğiniz herkesin WhatsApp uygulamasını ne hangi sıklıkta kullandığını ve hangi sıklıkta uygulamaya girdiğini de görebilecek ve bu uygulama sayesinde istediğiniz kişinin o gün saat kaçta yattığını, o an kimlerle konuştuğunu takip edebileceksiniz.

SON GÖRÜLME KAPALI OLSA DA ÇALIŞACAK

Bu uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de görmek istediğiniz kişinin WhatsApp uygulamasında ‘Son görülme’ özelliği kapalı olsa bile o kişiyi gösterebilme özelliği. Bu uygulamanın Apple Store’da ortaya çıkmasının ardından kısa süre sonra Apple tarafından yasaklandığı biliniyor.

WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK

Chatwatch isimli geliştirici, bu uygulamaların mağazada neden kaldırıldığına dair bir fikri olmadığını ve uygulamanın web sürümünü yayınlayacaklarını söylediği öğrenildi. Uygulamanın WhatsApp’ta kısa süre içinde kullanıma açılacağı aktarıldı.