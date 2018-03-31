Son günlerde yaşadığı artış sonrasında gerilemeye başlayan altın fiyatları yine eski halini aldı ve yükselişe geçti. Piyasalarda dalgalı hareket devam ederken altın fiyatlarında yaşanan düşüş yeniden yerini yükselişe bıraktı. İşte 31 Mart 2018 altın fiyatları ve detayları…

31 Mart 2018 Cumartesi gününde altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ayın son gününde yeniden hareketlenen ve yükselişe geçen altın fiyatları alıcısını yüksek endeksten karşılamaya devam etti. Son günlerinin en yüksek çıkışını yaşayan altın fiyatları hafif düşüşler yaşasa da altın piyasasında yaşanan artış sonucunda yeniden yükselişe geçti. Peki, 31 Mart 2018’de çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın alıcısını nasıl karşıladı? Altın fiyatlarında genel ilerleyiş nasıl oldu? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN 276 LİRA

31 Mart 2018 Cumartesi gününde çeyrek altın güne 276,23 liradan giriş yaptı. Gram altın 168,62 liradan güne giriş yaparken tam altın 1.101 lirayla yeni güne başladı. Yarım altın fiyatları ise 552,47 liradan işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını fiyatları 1.17 liradan sabit ilerleyişine devam ederken altının ons fiyatı 1.325 lirayla alıcısını bulmaya başlayan altın çeşitlerinden oldu. 22 ayar bilezik 154,08 liradan güne başlangıç yaptı. Beşli altın fiyatları ise 5.490 lirayla güne yükselişle başlayan altın çeşitleri arasına girdi.