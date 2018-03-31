Adana'da polis ekiplerinin baskın düzenlediği kaçan tavuk kesimhanesinde 6 Suriyeli gözaltına alındı. Kesimhanede 3 ton tavuk eti ele ele geçirilirken, çekilen görüntüler ise mide bulandırdı.

Adana'da Suriyeli sığınmacılar tarafından çalıştırılan bir kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenlendi. Yaklaşık 3 ton tavuk etinin ele geçirildiği kesimhanede, 6 Suriyeli gözaltına alındı.

EVDE KAÇAK KESİM YAPIYORLARDI

Adana polisi, bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesi Camili mahallesindeki bir eve düzenlenen baskında, bir kısmı kasalar halinde satışa hazır, bir kısmı da parçalanmayı bekleyen 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Kaçak kesimhanede, Suriyeli sığınmacıların çalıştığı belirlenirken, içeride ise mide bulandıran görüntüler kayda geçti. Kesimhanenin içinde tavukların yolunmuş tüyleri, atıkları ve parçalanmaya hazır etleri aynı yerde bekletiliyordu.

6 SURİYELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Zabıta ekipleri, tavuk atıkları ile kaplı kesimhaneye ceza kesti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine yakalanan 3 ton tavuk eti teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığının belirlenmesi için Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılacak. İnsanlara pislik içerisindeki tavuk etlerini yedirmeye çalışan ve suçüstü yakalanan 6 Suriyeli polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, sağlıksız ortamda kesip beklettikleri tavuk etlerini Suriyeli lokantacılara sattıkları iddia edildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.