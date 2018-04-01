Trabzon'da 10 gün önce polis otosu devrilmiş, polis memurlarından biri akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kayıp polisi bulmak için arama çalışmaları devam ederken, polisin o sabah göreve çıkmadan önce eşinden helallik istediği ortaya çıktı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 10 gün önce polis ekip aracı dereye devrilmiş, polis memuru Mehmet Ayan, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kayıp olarak aranmaya devam eden polis memurunun o sabah göreve çıkmadan önce eşinden helallik istediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

10 gün önce yaşanan olayın ardından Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde çok sayıda arama kurtarma ekibi ve vatandaşlarında katılımı ile dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

EŞİNDEN HELALLİK İSTEYİP ÇIKMIŞ

Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor. Vatandaşların da destek verdiği aramalarda kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km'lik bir alanda havadan ve karadan arandı, ancak henüz kayıp polisten bir iz bulunamadı. Diğer yandan, kayıp polis hakkında kahreden bir detay da ortaya çıktı. O sabah göreve çıkarken, polis memurunun eşinden helallik istediği öğrenildi. Mehmet Ayan'ın akrabası Hasan Aslan, kayıp polis memurunun bulunması için hala umutla beklediklerini belirterek, normalde masa başında çalışan Mehmet Ayan'ın o gece ısrarla göreve çıkmak istediğini öğrendiklerini anlattı.