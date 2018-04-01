Geride bıraktığımız günlerde eşi Merve Şarapçıoğlu’nun Instagram hesabı hacklenen ve tüm uygunsuz görüntüleri ortaya saçılan ünlü oyuncu Berk Oktay, olayın üzerinden 11 gün geçtikten sonra bir şok daha yaşadı ve bir kez daha uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Ünlü oyuncu Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesabı geride bıraktığımız günlerde hacklenmiş ve karı-kocanın çıplak fotoğrafları her yerde paylaşılmıştı. Yaşanan skandal sonrasında Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabını dondurmuştu. Olayın üzerinden günler geçmesinin ardından sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getiren Merve Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabını açar açmaz yeniden hacklendi.

BERK OKTAY VE ÇIPLAK BİR KADININ FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Merve Şarapçıoğlu’nun hacklenen sosyal medya hesabından alınan uygunsuz görüntüler bir bir sosyal medya hesabında yayınlandı. Ünlü oyuncu Berk Oktay’ın yanında çıplak bir kadınla uygunsuz fotoğrafları paylaşılırken paylaşılan tüm fotoğrafların skandal olduğu belirtildi.

BERK OKTAY’IN EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Berk Oktay’ın 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu. 2010 yılından bu yana beraber oldukları bilinen çiftin evliliklerinde son zamanlarda pürüzler yaşandığı iddia edildi. Annesi öğretmen, babası Muhasebe müdürü olan Merve Şarapçıoğlu, henüz 16 yaşındayken modellik yapmaya başladı. 2000 yılında 18 yaşındayken Ankara’da bir ajansa kayıt olan Şarapçıoğlu, daha sonra İstanbul’a gelerek Uğurkaz Erez ile çalıştı ve 2001 yılında Best Model’e katılarak ‘Gelecek Vaat Eden Model’ seçildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com