Trabzon Maçka’da 12 gün önce ekip otosunun dereye uçması sonucunda bir polis memuru akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günler süren aramaların sonunda şehit polise bugün ulaşıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde devriye görevine çıkan polis otosu 22 Mart'ta dereye uçmuştu. Ekip aracında bulunan bir polis memuru şehit olurken bir polis yaralanmış, polis memuru Mehmet Ayan ise dere sularında kaybolmuştu.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLMUŞTU

12 gün önce Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde devriye görevine çıkan polis aracı dereye uçmuştu. Ekip otosunun içerisinde bulunan polis memuru Mehmet Ayan sulara kapılıp kaybolmuş, 450 kişilik ekip tarafından 12 günden bu yana aranıyordu. Kayıp polis memurunun cenazesine bugün ulaşıldı.

SUYA KAPILDIĞI YERDEN 5 KM UZAKTA BULUNDU

Kayıp polis memurunu AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi 12 günden bu yana arıyordu. Bugün arama çalışmaları sonuçlandı. Polis memuru ayanın cenazesi kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri mevkiinin hemen altında bulundu.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Trabzon’un Maçka ilçesinde 22 Mart tarihinde gece saat 01.45 sularında yaşanan kazada, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memurunun devriye görevine çıktıkları ekip otosu kontrolden çıkarak Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Korkunç kazada araçta bulunan polis memurlarından Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz hafif yaralanmış ve polis memuru Mehmet Ayan ise dere sularına kapılarak kaybolmuştu.