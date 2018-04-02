Ankara’da 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan Sibel Kol, ağrılarının hiç geçmemesi ve en sonunda durumunun ağırlaşması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastanede ise hemen ameliyata alınan talihsiz kadının karnından tam 1 bidon gazlı bez çıkartıldı. İşte detaylar…

Ankara’da akıl almaz olay! Ankara’da ikamet etmekte olan 38 yaşındaki Sibel Kol, 3 yıl önce Aysima isimli çocuğunu dünyaya getirdi ve bu doğumu ise sezaryen ile gerçekleştirdi. Ancak doğum sonrasında zamanın biraz geçmesine rağmen Kol’un ağrıları arttı ancak doktorlar normal diyerek geri yolladı. Geçtiğimiz günlerde ise yine ağrıları artan ve durumu ağırlaşan Sibel Kol, hemen hastaneye kaldırıldı.

KARNINDAN BİR BİDON GAZLI BEZ ÇIKTI

Hastanede ise hemen MR’ı çekilen Sibel Kol’un karın bölgesinde kist olarak düşünülen cisimlerin olduğu tespit edildi. Ardından da kistlerin alınması için Sibel Kol ameliyata alındı. Ameliyatta ise doktorlar büyük bir şok yaşadı ve talihsiz kadının karnından kist yerine 3 yıl önce olduğu sezaryen ameliyatında unutulan gazlı bezler çıktı. Gazlı bezler ise alındıktan sonra bir bidonun içine koyuldu.

Geçirdiği ameliyat sonrasında ise açıklamalarda bulunan Sibel Kol, doğum sonrasında sürekli rahatsızlanıp şiddetli ağrılar çektiğini ve bunun artık en son çekilen MR ile ortaya çıktığını dile getirdi. Yaşadığı olayın şokunu hala daha atlatmadığını da dile getiren Kol, antidepresan kullandığını ve çocuğunu hala daha kucağına alamadığını dile getirdi.