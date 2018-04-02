Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bomba gibi bir hafta bomba gibi yepyeni yarışmacılarla başladı. Her hafta 5 yarışmacıyla en lezzetli yemeklerin yarışına başlayan programın bu haftaki ilk yarışmacısı Selçuk Bey oldu. Veteriner olan Selçuk Beyin yemek yapmak için önlük giyip maske ve eldiven takması yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu dahil tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, Selçuk Beyin evinde neler yaşandı? Selçuk Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Selçuk Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

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