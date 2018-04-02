﻿ TV8 Yemekteyiz 2 Nisan 2018 Selçuk Beyin Evinde Neler Yaşandı? Selçuk Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 2 Nisan 2018 Selçuk Beyin Evinde Neler Yaşandı? Selçuk Beyin Menüsü ve Puanı

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bomba gibi bir hafta bomba gibi yepyeni yarışmacılarla başladı. Her hafta 5 yarışmacıyla en lezzetli yemeklerin yarışına başlayan programın bu haftaki ilk yarışmacısı Selçuk Bey oldu. Veteriner olan Selçuk Beyin yemek yapmak için önlük giyip maske ve eldiven takması yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu dahil tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, Selçuk Beyin evinde neler yaşandı? Selçuk Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Selçuk Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

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TV8 Yemekteyiz 2 Nisan 2018 Selçuk Beyin Evinde Neler Yaşandı? Selçuk Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 2 Nisan 2018 Selçuk Beyin Evinde Neler Yaşandı? Selçuk Beyin Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-04-02 Saat: 16:42:34
Güncelleme : 2018-04-02 16:42:34

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bomba gibi bir hafta bomba gibi yepyeni yarışmacılarla başladı. Her hafta 5 yarışmacıyla en lezzetli yemeklerin yarışına başlayan programın bu haftaki ilk yarışmacısı Selçuk Bey oldu. Veteriner olan Selçuk Beyin yemek yapmak için önlük giyip maske ve eldiven takması yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu dahil tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Peki, Selçuk Beyin evinde neler yaşandı? Selçuk Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Selçuk Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

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TV8 Yemekteyiz 2 Nisan 2018 Selçuk Beyin evinde neler yaşandı Selçuk Beyin menüsü Selçuk Beyin puanı Acunmedya
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