İstanbul Bahçelievler’de oturmakta olan ve geçimini kağıt toplayarak sağlayan Pakistan uyruklu 21 yaşındaki genç, kendisi gibi Pakistan’dan gelen ve birlikte yaşadığı 18 kişinin en az 50 kez tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İşte detaylar…

İstanbul Bahçelievler’de oturmakta olan ve geçimini kağıt toplayarak sağlayan 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Malik R.Z, Pakistan’dan gelen ve akrabalık bağları da olan 18 kişi ile beraber yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz Mart ayı içerisinde evde Malik R.Z evde duş olduğu sırada Mubin H., Vakkas Y. Adıiş A. onun çıplak fotoğrafını çektiler ve ardından da bu resimleri diğerlerine gönderdiler. Daha sonra ise Vakkas Y., Malik R.Z.’ye birlite olmayı teklif etti ancak bu teklifi kabul etmeyince çıplak fotoğrafları üzerinden şantaja uğrayınca tecavüze karşı çıkamadı.

EN AZ 50 KEZ TECAVÜZ ETTİLER

Ancak bu olayın ardından ise evdeki diğerleri de Malik R.Z’yi iddialara göre dövmek ve öldürmekle tehdit ederek zorla ona tecavüz ettiler. Yaşadığı bu olaylara artık dayanamayan Malik R.Z, karakola giderek şikayetçi oldu ve evdeki şahısların kendisine en az 50 kez tecavüz ettiklerini söyledi.

Malik R.Z’nin şikayeti sonrasında ise harekete geçen polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı ve ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi hakkında ise 12 yıl hapis cezası istenirken diğer sanıklar hakkında ise 1 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları istendi.