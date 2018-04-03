İzmir’de eylem hazırlığındayken yakalanan ve tutuklanan 2 teröristin sokak ortasında atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’de kanlı eylem hazırlığında olan 2 teröristin yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken zanlıların sokakta atış talimi yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonlarda terör örgütü üyesi oldukları belirlenen İbrahim A. ve E.Ö’yü gözaltına almış ve 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklanan 2 zanlının İzmir Buca ilçesinde sokak ortasında atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıkarken teröristlerin kanlı eylem hazırlığında olduğu belirlenmişti. Ortaya çıkan görüntülerde, 2 zanlının sokak ortasında diz çökerek ve ayakta nişan alarak hedeflerine tabancayla ateş ettikleri görülüyor. Eski model bir arabanın yanında durdukları belirlenen 2 zanlının sokakta atış talimi yaptıkları anlarda oldukça rahat tavırlar sergilemeleri de dikkatlerden kaçmıyor.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan 21 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen terör operasyonları kapsamında yine İzmir’de hücre evi olduğu belirlenen bir adreste 2 kişi gözaltına alınmış ve adreste yapılan aramalarda silah, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz, asit, 500 gram barut ve fünye ele geçirilmiş ve incelenmek üzere el konulmuştu.