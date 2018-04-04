Adana'da yengesini saçlarından tutup sürükleyerek yatak odasına götüren ve burada tecavüz eden 30 yaşındaki sapık yakalandı.

Adana'da 27 yaşındaki 3 çocuk annesi D.B., eşi cezaevindeyken 30 yaşındaki kayınbiraderi S.B’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yakalanan S.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek yengesinin rızası ile birlikte olduklarını iddia etti.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TECAVÜZE UĞRADIĞINI ANLATTI

Dün sabah saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezi'ne giden D.B., gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Kayınbiraderi S.B’nin gece saatlerinde çocuklar uyuduktan sonra eve geldiğini ve kendisini saçlarından sürükleyerek yatak odasına götürdüğünü söyleyen D.B., odanın kapısını kilitledikten sonra da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kayınbiraderine çok yalvardığını ama kendisini dinlemediğini söyleyen D.B., şikayetçi oldu.

KAYINBİRADER TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan kayınbirader S.B. emniyette yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmedi. Yengesinin rıezası ile ilişkiye girdiklerini anlatan S.B., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.