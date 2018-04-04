Adana’da boşandığı eski eşi ile tartışma yaşayan ve eşine kızgın yağ ile sıcak su döküp ardından da satırla saldıran Emine S., hakim karşısına çıktı ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. İşte detaylar…

Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde ki PTT Evleri Mahallesi’nde ki evine gelen boşandığı eşi Ayhan A. ile29 Kasım 2017 tarihinde tartışma yaşayan Emine S., iddialara göre kocasının üzerine kızgın yağ ve sıcak su döktü ve ardından da ona satır ile saldırdı. Daha sonra ise polisler tarafından gözaltına alınan Emine S., tutuklanarak cezaevine yollandı.

KASITLI OLMADI KENDİMİ KORUDUM

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise hakim karşısına çıkan Emine S. ve Ayhan A., olay gününe ilişkin yaşadıklarını anlattı. Emine S., eşinin nafaka ödediği için sürekli olarak kendisinin evine geldiğini ve bu yüzden aralarında sabah saatlerinde bir tartışma çıktığını söyledi. Tartışma esnasında ise eşinin kendisine bıçak çektiğini ve ardından da kendisini korumak için Ayhan A.’nın neresine vurduğunu hatırlamadığını belirtti. Mutfakta ise yaşadıkları arbede sırasında kızgın yağ ile sıcak suyun döküldüğünü ve kendisinin de yandığını bu olayı kasıtlı olarak yapmadığını dile getirdi.

GARDİYANLA MESAJLAŞIYORDU

Ayhan A. ise durumun öyle olmadığını ve eşinin bir gardiyan ile mesajlaştığını ve bu sebeple kavga çıktığını ayrıca da boşanmalarına karşın 10 yıldır beraber yaşadıklarını dile getirdi. Dava sonrasında ise Emine S.’nin tutukluluk hali devam ederken, Ayhan A. ise meşru müdafaa göz önüne alınarak beraat etti.