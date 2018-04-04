Survivor 2018’den elenen Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Özgecan Aslan'ın babasıyla görüştüğüne dair bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğrafın ardından harekete geçen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan, ünlü şarkıcıya dava açmaya hazırlanıyor.

Ses sanatçısı Onur Akay, Nihat Doğan tarafından paylaşılan fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini belirterek, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan’ın türkücü Nihat Doğan'a dava açacağını söyledi.

O FOTOĞRAF İKİ YIL ÖNCE Mİ ÇEKİLDİ?

Dün Instagram hesabından bir açıklama yapan Ses sanatçısı Onur Akay, Nihat Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafın iki yıl önce çekildiğini iddia etti. Çok konuşulan fotoğraf hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Akay, Özgecan Aslan’ın babasının Nihat Doğan’a dava açmaya hazırlandığını da iddia etti. Bu açıklamaların ardından Nihat Doğan’ın fanları Akay’ı yorum yağmuruna tutarak tepki gösterdi.

"ŞAHSİYETSİZ" VE "KARAKTERSİZ" DEMİŞTİ

Mehmet Aslan, Nihat Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı tepki dolu paylaşımla dikkat çekmiş, Nihat Doğan’ın nezaketlerini, adlarını ve insanlıklarını kullanarak kendi şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha gösterdiğini, kendisini ve annesini kabul ettikleri için pişman olduklarını ve Nihat Doğan’ı kınadıklarını söylemişti.

NİHAT DOĞAN HALA SESSİZ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Nihat Doğan’ın bu açıklamalara ne tepki vereceği merak edilirken, Nihat Doğan ise hala sessizliğini koruyor.