Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde bir İngilizce öğretmeni, 13 yaşında olan öğrencisine gidecekleri yurt dışı eğitiminde aynı odada kalmayı ve odasında duş almayı teklif etmesinin yanı sıra kütüphanede elinden ve yanağından öptüğü iddiası ile tutuklanarak cezaevine yollandı. İşte haberin detayı…

Her geçen gün artarak devam etmekte olan taciz olaylarına Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde bir yenisi daha eklendi. Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde bulunan Yeşilbahçe Mahallesi’nde ki bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki N.D, iddialara göre 13 yaşında olan B.M isimli bir kız öğrencisine tacizde bulundu.

ODASINDA DUŞ OLMAYI TEKLİF ETTİ İDDİASI

İddialara göre İngilizce öğretmeni N.D, okul kütüphanesinde B.M’nin elini ve sonra da yanağını öptü. Ardından da yurt dışına eğitim için gidecekleri yerde kendisinin odasında kalabileceğini ve odasında duş olabileceğini söyledi.

Öğretmeninin bu söylediklerini ise genç kızın ailesine anlatması üzerine ailesi hemen karakola giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldu ve ardından da Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve İngilizce öğretmeni N.D’yi kısa süre içerisinde gözaltına aldı. Gözaltında ise ifade işlemleri tamamlanan N.D, daha sonra ise işlemleri tamamlandı ve ardından sevk edildiği adliyede de “cinsel istismar” suçu göz önüne alınarak tutuklanarak cezaevine yollandı. Bunun yanı sıra N.D’nin okulda başka bir öğrenciye de taciz ettiği iddia edildi.