Milyonlarca kullanıcısı bulunan video paylaşım platformu Youtube'un genel merkezine silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın kimliği belirlendi. 39 yaşında Nasim Aghdam isimli kadın olduğu öğrenilen saldırgan, saldırının ardından ölü olarak ele geçirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, kadın intihar etti. Aghdam isimli kadının Türkçe içerikli videolar yayınladığı öğrenildi.

Youtube merkez binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından San Bruno Polis Şefi Ed Barberini tarafından yapılan açıklamada, binada ölü bulunan bir kadının silahlı saldırıyı düzenleyen kişi olduğuna inanıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, kadının ölümüne neden olan yaranın kendisi tarafından açıldığı da belirtilirken, Amerikan basını da kadının intihar ettiğini yazdı.

1’İ AĞIR 3 KİŞİYİ YARALADI

Youtube Merkez Binasına saldırı düzenleyen kadın, 3 kişiyi yaraladı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ABC televizyon kanalı tarafından yapılan haberde, zanlının kimliğinin İran asıllı Nasim Aghdam olduğu belirtildi. İki polis, ABC’ye yaptıkları açıklamada, olayın terör bağlantısı olmadığını da ifade etti.

YOUTUBE’DEN ÜCRET ALMAMAKTAN ŞİKAYET EDİYORMUŞ

ABD basınında yer alan haberlere göre San Diego’da yaşayan kadın, dev video paylaşım sitesini kendi paylaştığı videoları sansürlemekle suçluyordu. Kadının psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülürken, Aghdam’ın videoları karşılığında Youtube’dan ücret almamaktan da şikayetçi olduğu ve şirkete olan nefretinin de bundan kaynaklandığı belirtildi.