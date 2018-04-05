﻿ Lisede Dehşet Anlar! 4 Öğrenci Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Lisede Dehşet Anlar! 4 Öğrenci Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde ki bir lisede 4 öğrenci, aynı sınıfta okudukları 2 öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 1 öğrenci ise gözaltına alındı. İşte detaylar…

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Lisede Dehşet Anlar! 4 Öğrenci Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Lisede Dehşet Anlar! 4 Öğrenci Bıçaklı Saldırıya Uğradı Tarih: 2018-04-05 Saat: 13:06:46
Güncelleme : 2018-04-05 13:06:46

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde ki bir lisede 4 öğrenci, aynı sınıfta okudukları 2 öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 1 öğrenci ise gözaltına alındı. İşte detaylar…

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Anıttepe Anadolu Lisesi’nde okumakta olan K.P, A.Y, E.E.K ve E.Y cep telefonlarına okula gelmemeleri yönünde aynı sınıfta okudukları 2 arkadaşı tarafından tehdit mesajları aldı. Ertesi gün ise okula giden E.Y sınıfa girer girmez bıçaklı saldırıya maruz kaldı ve bacağından yaralandı. Ardından da yine kimseye söylememesi için arkadaşları tarafından tehdit edildi. Daha sonra ise K.P konferans salonu önünde, E.E.K lavaboda ve A.Y’de sınıfta öğrencilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

4 öğrenci her ne kadar arkadaşları tarafından tehdit edilse de hemen okul idaresine gittiler ve idare durumu görünce hemen durumu öğrencilerin velililerine bildirdi. Haberi  alan aileler ise hemen okula geldi ve çocuklarını hastaneye götürdü. Hastanede ise müdahaleleri yapılan ve sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra ifade verip, kendilerine saldıran arkadaşları hakkında şikayetçi oldular ve şikayetlerini geri almayacaklarını açıkladılar.

Bıçaklanan öğrencilerden E.Y ise arkadaşlarının neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını ve aralarında hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Polis ekipleri ise kısa bir sürede olaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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