﻿ Son Dakika! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti? İbrahim Kalın’dan Flaş Açıklamalar

Son Dakika! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti? İbrahim Kalın’dan Flaş Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe’de açıklamalarda bulundu ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberlerin şu an için bir iddia olduğunu ve kendilerine gelen bir şeyin olmadığını dile getirdi. İşte detaylar…

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti? İbrahim Kalın’dan Flaş Açıklamalar
Son Dakika! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti? İbrahim Kalın’dan Flaş Açıklamalar
Son Dakika! Mehmet Şimşek İstifa Mı Etti? İbrahim Kalın’dan Flaş Açıklamalar Tarih: 2018-04-05 Saat: 14:12:33
Güncelleme : 2018-04-05 14:12:33

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe’de açıklamalarda bulundu ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberlerin şu an için bir iddia olduğunu ve kendilerine gelen bir şeyin olmadığını dile getirdi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de bir basın toplantısı düzenledi. Özellikle ekonomi konusunda açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, Türkiye ekonomisinde son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi ve turizmde de son dönemde büyük bir artışın olduğunu ifade etti. Enflasyon ile de mücadelenin devam ettiğini  ve şuan enflasyonun yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuyu takip ettiğini dile getirdi. Ayrıca da ekonomi koordinasyonunda zaman zaman anlaşmazlıkların olduğu yönünde ortaya çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını da dile getirdi.

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İVME OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi oldukça yakından takip etmekte olduğunu dile getiren İbrahim Kalın, ayrıca da başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi ekibi ile yakın mesai içerisinde olduğunu dile getirdi. Zaman zaman bu konuda Külliye’de toplantılarında yapıldığını belirten Kalın, 2017 yılında ekonomide 7.4’lük bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizler konusunda da tavrının net olduğunu belirten Kalın, faizlerin düşürülmesinin Türkiye ekonomisi için bir ivme olacağını ifade etti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki duyumların sorulması üzerine ise Kalın, bunun şu an için bir iddia olduğunu ve kendilerine bu konuda gelen bir şeyin olmadığını söyledi.  

 

son dakika son dakika haberleri İbrahim Kalın Mehmet Şimşek mehmet şimşek istifa mı etti Cumhurbaşkanı Erdoğan haberler beştepe külliye ekonomi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Nihat Doğan'ın Paylaştığı Karenin Ardından Harekete Geçen Özgecan Aslan'ın Babası Dava Açmaya Hazırlanıyor
Nihat Doğan'ın Paylaştığı Karenin Ardından Harekete Geçen Özgecan Aslan'ın Babası Dava Açmaya Hazırlanıyor
TV8 Yemekteyiz 3 Nisan 2018 Aydan Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Aydan Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 3 Nisan 2018 Aydan Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Aydan Hanımın Menüsü ve Puanı