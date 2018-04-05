Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe’de açıklamalarda bulundu ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberlerin şu an için bir iddia olduğunu ve kendilerine gelen bir şeyin olmadığını dile getirdi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de bir basın toplantısı düzenledi. Özellikle ekonomi konusunda açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, Türkiye ekonomisinde son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi ve turizmde de son dönemde büyük bir artışın olduğunu ifade etti. Enflasyon ile de mücadelenin devam ettiğini ve şuan enflasyonun yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuyu takip ettiğini dile getirdi. Ayrıca da ekonomi koordinasyonunda zaman zaman anlaşmazlıkların olduğu yönünde ortaya çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını da dile getirdi.

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İVME OLACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi oldukça yakından takip etmekte olduğunu dile getiren İbrahim Kalın, ayrıca da başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi ekibi ile yakın mesai içerisinde olduğunu dile getirdi. Zaman zaman bu konuda Külliye’de toplantılarında yapıldığını belirten Kalın, 2017 yılında ekonomide 7.4’lük bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizler konusunda da tavrının net olduğunu belirten Kalın, faizlerin düşürülmesinin Türkiye ekonomisi için bir ivme olacağını ifade etti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki duyumların sorulması üzerine ise Kalın, bunun şu an için bir iddia olduğunu ve kendilerine bu konuda gelen bir şeyin olmadığını söyledi.