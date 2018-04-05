TSK’nın Tunceli Pülümür kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlediği operasyonlar kapsamında öldürdüğü 7 teröristten 2’sinin gri listede birinin de başına 4 milyon ödül koyulduğu kırmızı listede olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Tunceli Pülümür kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında öldürülen 7 teröristten birinin kırmızı 2’sinin gri listede aranan sözde üst düzey yöneticiler olduğu öğrenildi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu operasyonla ilgili Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat ve Jandarmaların ortak koordinasyonu sonucunda gerçekleştirilen operasyon sonucunda Pülümür kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışma sonucunda aralarında kırmızı listede aranan ve başına 4 milyon ödül koyulan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan ve beraberinde 7 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Çatışmada 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiği aktarılırken bir askerimizin de kolundan yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİSTLERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonucunda çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin kimlik tespit işlemleri tamamlanırken aralarında Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin ve Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt adlı gri listede aranan ve başlarına 300 bin lira ödül konulan 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.