Sürekli ülkemizin en tuhaf olaylarının yaşandığı illerden bir tanesi olan Adana’da bu sefer de 2 kişi, at arabasıyla sulama kanalına girdi ve sulama kanalının içerisinde gezintiye çıktı. Görenlerin hayrete düştüğü olay ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar…

Sürekli olarak ülkemizin en ilginç olaylarının yaşandığı illerinden bir tanesi olan Adana’da yine herkesi şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Bu sene 6.’sı yapılan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın heyecanının devam ettiği Adana’da 2 kişi öyle bir şey yaptı ki bu karnavalı bile unutturacak cinsten…

AT ARABASIYLA SULAMA KANALINA GİRDİLER

At arabasına binen 2 kişi atla birlikte sulama kanalına girdi ve şehrin göbeğinde at arabası ile sulama kanalında gezintiye çıktılar. Amatör kamerala yansıyan görüntülerde ise atın boynuna kadar suya gömülü olduğu ve at arabasının ise suya gömülü olduğu görüldü. Arabada ki 2 kişinin ise dizlerine kadar suyun içerisinde olduğu görüldü.

Sulama kanalına bir süre at arabası ile gezen 2 kişinin, kanala nasıl ve nereden girdiği bilinmezken nereden çıktıları da görülmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi de sosyal medyada büyük ilgi gören olaya tepkisiz kalmadı ve belediyenin resmi sayfasından bir paylaşım yapılıp “Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, kanalda da yasak” ifadelerine yer verdi.