İstanbul Pendik’te kocasını av tüfeğiyle vurarak öldüren Betül Filiz, çıkarıldığı mahkemede olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğu için beraat etmesine karar verdi. İşte detaylar…

İstanbul’un Pendik İlçesi’nde dün akşam saatlerinde eşi ile bir tartışma yaşayan Betül Filiz, bu tartışma sonrasında eşi Sedat Filiz’i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Daha sonra ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Betül Filiz, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada ise savcı, “eşini kasten öldürme” suçundan dolayı Filiz’i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebi ile sevk etti.

TÜFEK BİRDEN ATEŞ ALDI

Mahkemeye çıkan Betül Filiz ifadesinde ise eşinin dün eve geldiğinde kendisinin namaz kıldığını ve eşinin yanından geçerken kendisinin kafasına bastığını söyledi. Namaz kıldıktan sonra eşinin yanına gittiğinde ise bir silah olduğunu belirten Filiz, eşinin anne ve babasını ardından da kendilerini öldüreceğini söylediğini ve ardından da kendi kafasına sıkacağını söylediğini belirtti. Daha önce kendisine ve çocuklarına eşinin çok eziyet ettiğini söyleyen Filiz, kendisinin kafasına geçmiş zamanda eşinin bıçak sapladığını da söyledi.

Yatmadan önce eşinin uyuşturucu madde kullandığını ve yattığı yerde de başucunda silahın olduğunu söyleyen Filiz, uyandığında eşinin kendilerine zarar vermemesi için silahı almak istediğini ve bir anda ateş alınca kurşunun eşine isabet ettiğini ve kendisinin silah kullanmayı bilmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti ise savcının tutuklama talebini reddetti ve olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğu için Betül Filiz’in beraat etmesine karar verdi ve Filiz’e yurt dışı yasağı getirildi.