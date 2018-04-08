Altın fiyatlarında başlayan yükselişler aynı şekilde devam ediyor. Özellikle bu son yükselişler sonrasında çeyrek altının fiyatı yeniden rekora koşarken, gram altında da aynı yükselişler devam etti. İşte detaylar…

Altın fiyatlarında amansız bir yükseliş yaşanıyor! Fiyatlar geçtiğimiz aya da yükseliş içerisinde başlamış olmasına rağmen, ay ortasında yaşadığı düşüşler ile dengelenmiş ama ay sonuna doğru yaşadığı yeni yükselişlerin ardından fiyatlar adeta yeni rekorlar kırmıştı. Yaşanılan bu yeni yükselişler ise Nisan ayının başlangıcından bu yana devam etmekte ve fiyatlar yeniden zirveye doğru ilerlemekte. Özellikle son yükselişler sonrasında bir değerlendirmede bulunan ekonomi analistleri, fiyatlardaki bu yükselişleri jeopolitik olaylara bağlarken, yükselişlerin ise bir süre daha bu şekilde devam edeceğini açıkladı ve en büyük yükselişlerin ise çeyrek altın ve gram altında görüleceği belirtildi.

8 NİSAN 2018 ALTIN FİYATLARI

8 Nisan’da da altın fiyatlarındaki yükselişler amansız bir şekilde devam etti. Fiyatlarda yaşanılan son yükselişler sonrasında ise çeyrek altının yeni satış fiyatı 283 lira oldu. Gram altının fiyatı ise 173 lira oldu. Tam altın ise 1.128 lira olurken, yarım altının fiyatı ise 566 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 1.156 liradan satılırken, ons fiyatı 1.333 lira oldu. Ayrıca 22 ayar bilezik ise 157 liradan satılırken, beşli altının fiyatı ise 5.626 lira oldu.