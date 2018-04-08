Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu hakkında bir değerlendirmede bulundu ve özellikle Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kırşehir ve Yozgat bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İstanbul’da da öğleden sonra sağanak yağmur beklendiği belirtildi. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli hakkında değerlendirmede bulundu ve pek çok bölgeye sağanak yağış uyarısında bulundu! Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Balıkesir, Bilecik, Kırşehir, Kırklareli, Yozgat ve Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde oturan vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sağanak yağmurun özellikle, Manisa ve Kütahya bölgelerinde öğleden sonra çok etkili olacağını açıklayan meteoroloji, Marmara’nın doğusunda ve Karadeniz’in ise kıyı kesimlerinde ise sis olayının beklendiğini açıkladı. Ayrıca da İstanbul’da havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, öğleden sonra ise sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği de belirtildi.

Güney ve iç kesimlerde ise hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşeceğini belirten meteoroloji, diğer bölgelerde ise çok önemli bir değişikliğin yaşanmayacağını açıkladı. Rüzgarın ise bu bölgelerde saatte 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği de belirtildi. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenilen rüzgarın, hafif ve ara ara da orta seviyede eseceği meteoroloji tarafından bildirildi.