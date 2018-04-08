Gaziantep’in Araban İlçesi’nde bulunan bir sürücü kursunda çalışmakta olan Betül Altıntaş, Hasan Ç. isimli bir şahıs ile bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında ise Hasan Ç., genç kadını 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İşte detaylar…

Kadın cinayetleri ülkemizde her geçen gün artmaya devam ederken, bu cinayetlere ise bir yenisi daha Gaziantep’te eklendi! Gaziantep’in Araban İlçesi’nde bulunan Akbudak Caddesi üzerindeki bir sürücü kursunda çalışan Betü Altıntaş, kursa gelen Hasan Ç. ile konuşurken henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü aralarında tartışma çıktı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ancak aralarında çıkan bu tartışma ise giderek daha da şiddetlendi ve o esnada yanındaki bıçağı çıkartan Hasan Ç., Altıntaş’a saldırdı ve genç kadını 7 yerinden bıçakladı. Daha sonra da hemen olay yerinden kaçtı. Kurs yerine giren vatandaşlar ise Betül Altıntaş’ı kanlar içerisinde görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi kapatıp güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise hemen ilk müdahalesinin ardından Altıntaş’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede Acil Servis’e alınan Betül Altıntaş, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kurs yerinde Betül Altıntaş’ ı bıçaklayan Hasan Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak da soruşturma başladı.