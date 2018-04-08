Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde eşini ve 2 üvey oğlunu öldüren Hayati Belli, daha sonra da üvey kızını kaçırmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Hayati Belli, verdiği ifadede kan donduran sözler kullandı ve kaçırdığı üvey kızına da tecavüz ettiğini söyledi. İşte detaylar…

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde ki Yeniçiftlik Mahallesi’nde dün eşi ile tartışan Hayati Belli, bu tartışmanın giderek büyümesi sonrasında önce eşi Güzel Belli’yi ardından da kadının eski eşinden olan iki üvey çocuğunu başına sert cisimle vurarak etkisiz hale getirmiş ve ardından da 3’ünü boğarak öldürmüştü. Olayın ardından ise yine kadının eski eşinden olan kızı Melisa Y.’yi de kaçarken yanında götürmüştü.

KAÇIRDIĞI ÜVEY KIZINA TECAVÜZ ETMİŞ

Eşini ve üvey çocuklarını öldürdükten sonra ve üvey kızını da kaçırdıktan sonra çalışma başlatan Jandarma ekipleri, Hayati Belli’nin bulunduğu noktayı dün gece tespit etti ve Belli kısa süre içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Karakolda ise ifadesi alınan Hayati Belli, soğukkanlılık ile işlediği cinayetleri anlattı ve eşi ile çocukları kafasına vurarak öldürdüğünü ve sonra bahçedeki boş eve taşıdığını söyledi. Sabah ise kızı Melisa uyandıktan sonra ona olayı anlatıp kaçırdığını dile getirdi. Melisa’nın annesini kendisinin başka erkeklere pazarladığını söylemesi üzerine ise ona da ormanlık alanda tecavüz ettiğini dile getirdi.

Karakolda işlemleri tamamlanan Hayati Belli’nin yarın ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.